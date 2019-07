Demiral Milan: come mai Giampaolo lo vuole

Il Milan ha l’obiettivo Demiral. Analisi tattica delle caratteristiche del giovane difensore turco ex Sassuolo

Uno dei nuovi obiettivi del Milan è Demiral. Il difensore turco è reduce da una grande seconda metà di stagione. Oltre a essere eccezionale nei duelli aerei, è molto bravo a far valere la sua fisicità nei confronti dell’avversario. Anche grazie a marcature preventive efficaci, con uscite aggressive e lontane dalla propria zona di competenza.

Dovrebbe forse abituarsi alla difesa a zona pura di Giampaolo, così come nella gestione del pallaeggio arretrato. DI certo, è in grado di difendere con tanto campo alle spalle, un qualcosa che il tecnico ex Empoli apprezza molto.