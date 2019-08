Demme Fiorentina, c’è l’accordo. Si tratta col Lipsia

Fiorentina su Diego Demme: accordo trovato col centrocampista, dialogo col Lipsia l’acquisto del tedesco di origini italiane

La Fiorentina non si ferma e infiamma il calciomercato estivo: nonostante la trattativa per Nainggolan, i viola hanno accellerato per Diego Demme.

Il centrocampista del Lipsia ha già l’accordo coi toscani: pronti 1,8 milioni più bonus a stagione per lui, come rivela Alfredo Pedullà.

Resta ora da convincere il Lipsia: chiesti 12 milioni di euro più bonus, ma si può chiudere l’affare a cifre inferiori.