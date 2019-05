Denis consiglia ai big dell’Atalanta: «Fate come me, restate a Bergamo e siate felici»

El Tanque Denis tifa Atalanta dal Perù e consiglia: «Le scelte di mercato sono personali, ma vorrei che Ilicic e Zapata restassero»

German Denis per il popolo bergamasco è un semi-dio. Secondo posto nella classifica all time come gol realizzati (davanti c’è Doni a quota 112). Tra i calciatori stranieri, nessuno ha esultato di più nei 112 anni di storia dell’Atalanta: 56 volte in 158 presenze ufficiali dal 2011 al 2016.

L’attaccante consiglia ai big della Dea cosa fare una volta finita la stagione: «Leggo e sento che sono seguiti da top club. Io vorrei tanto che restassero, magari con la Champions, ma non posso andare oltre. Quando c’è di mezzo il mercato le scelte sono quasi sempre personali».

E sulla Champions: «Probabilmente all’inizio non ci avrei creduto, ma ora la Champions League è lì: giochiamocela e arriviamo in fondo»