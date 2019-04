Denis Suarez al Napoli: l’agente non chiude le porte. Possibile l’affare nel corso del calciomercato estivo: le ultimissime

Il Napoli torna su Denis Suarez? Il centrocampista del Barcellona, ora in prestito all’Arsenal, è un vecchio pallino della dirigenza partenopea che ha provato a portare in Italia il 25enne centrocampista in diverse occasioni. L’agente Felix Guende, parlando oggi a Radio Kiss Kiss, ha aperto le porte a un possibile trasferimento al Napoli. Ecco le parole dell’agente a Radio Kiss Kiss: «Il mio assistito ha 2 anni di contratto col Barcellona, ma l’interesse di una squadra come il Napoli è sempre gradito».

Denis potrebbe andare via a fine stagione. Il Napoli, che lo segue da 3 anni, potrebbe tornare all’assalto. Il club azzurro ha provato a prenderlo anche in estate ma la richiesta del Barcellona (40 milioni) ha fatto saltare tutto. Suarez a gennaio ha prolungato col Barça fino al 2021 e si è trasferito in prestito all’Arsenal, con la speranza di trovare spazio ma al momento ha collezionato solo 6 presenze, il club londinese difficilmente lo riscatterà e il suo costo sarà basso.