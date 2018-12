Derby County, torna McClaren: è ufficiale

Novità in casa Derby County: ufficiale il ritorno in panchina di Steve McClaren, che prende il posto dell’esonerato Nigel Pearson. L’ex ct della Nazionale inglese è reduce dalla sfortunata esperienza con il Newcastle

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora c’è anche l’ufficialità: Steve McClaren torna sulla panchina del Derby County. La formazione di Sky Bet Championship ha esonerato negli scorsi giorni Nigel Pearson ed ha deciso di puntare nuovamente sull’ex ct della Nazionale inglese, ex Rams.

TORNA STEVE – McClaren l’estate 2015 aveva lasciato l’iPRO Stadium per trasferirsi al Newcastle, un’esperienza poco fortunata culminata con l’esonero a stagione in corso. Ora il ritorno ai Rams, per risalire la classifica e raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati in estate.