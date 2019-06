Derby County, ufficiale: «Lampard ha il permesso per parlare col Chelsea»

La panchina del Chelsea è vacante da oltre una settimana. Maurizio Sarri si è accasato alla Juventus e i Blues hanno individuato in Frank Lampard il perfetto sostituto del tecnico italiano.

Il Derby County, attuale club di Lampard, con un tweet ufficiale, ha dichiarato di aver concesso il permesso al Chelsea di discutere con l’ex centrocampista per il possibile passaggio del tecnico al club di Abramovich.

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.

— Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019