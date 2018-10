Mihajlovic sul derby: «Mi andrebbe bene un pareggio»

Grande doppio ex, Sinisa Mihajlovic ha parlato del derby Inter-Milan di questa sera: ecco le sue parole a Fuorigioco

E’ tutto pronto per il derby Inter-Milan, tra gli spettatori anche il doppio ex Sinisa Mihajlovic, nerazzurro da calciatore e rossonero da allenatore. Intervistato da Fuorigioco, Miha ha commentato: «Personalmente non tiferò, sono stato bene con entrambe le squadre, quindi diciamo che mi andrebbe bene un pareggio».

Continua l’allenatore serbo: «Molto passerà dai piedi di Icardi e Higuain, ma una vittoria può arrivare soltanto con l’aiuto di tutta la squadra e qui da entrambe le parti ci sono giocatori di livello in grado di risolvere una partita in ogni secondo. Penso a gente come Perisic o Brozovic nell’Inter, che sono forti fisicamente e possono fare la differenza, e a talenti come Suso e Calhanoglu nel Milan, bravi anche sulle palle inattive».