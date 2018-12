Il primo derby di Milano si gioca a Chiasso – 18 ottobre 1908 – VIDEO

Il 18 ottobre 1908 viene giocato il primo derby tra Milan e Inter, tenutosi nella cittadina svizzera di Chiasso

Molto spesso in occasione di una stracittadina si sente dire: “Il derby è una gara che ha sempre fatto storia a sè”. E la storia delle sfide che hanno visto opporsi negli anni Milan e Inter, è stata lunga e ricca di partite avvincenti e spettacolari. Uno dei ricordi più dolci per la sponda rossonera della tifoseria è sicuramente quello 0-6 rifilato agli eterni rivali l’11 maggio del 2001, quando Comandini, Serginho, Giunti e Shevchenko inflissero una delle sconfitte più memorabili mai registrate in un derby. I nerazzurri però hanno avuto la possibilità di rifarsi nel 2009 quando gli uomini guidati da Josè Mourinho si vendicarono con un sonoro 4-0 siglato da Motta, Milito, Maicon e Stankovic. Tuttavia la stracittadina più emozionante e ricordata da quasi tutto il mondo è quella doppia sfida in semifinale di Champions League nel 2003.

Due match tiratissimi che sono stati decisi solamente dal computo dei gol in trasferta. L’andata infatti si chiude sul risultato di 0-0, e al ritorno il gol del solito Shevchenko fa esplodere di gioia i tifosi del diavolo. Non è bastato ai nerazzurri il gol nel finale di Oba Oba Martins, perché l’Inter quella gara l’ha giocata in casa. C’è un derby però che in pochi ricordano, che non si è giocato nemmeno a Milano. Si tratta infatti del primo incontro in assoluto tra le due compagini milanesi, che si è tenuto in Svizzera, a Chiasso, il 18 ottobre 1908. La partita è ovviamente avvolta nel mistero, come molto di quello che riguarda il calcio dell’ante guerra. Addirittura dell’Inter non si conosce nemmeno la formazione, d’altronde era una squadra nata appena 7 mesi prima. L’unica cosa certa è che il Milan ha vinto 2-0, grazie alle reti di Lana e Forlano. Iniziava dunque così il primo capitolo di un infinita rivalità.