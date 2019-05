Destro si riprende il Bologna: sempre a segno nelle ultime 3 presenze

L’attaccante del Bologna, Mattia Destro è andato a segno in 3 presenze consecutive in Serie A: non accadeva dal 2014

Il Bologna perde a San Siro col Milan e piomba a -5 dall’Empoli. I felsinei dovranno cercare di fare più punti possibili nelle ultime tre partite per evitare di ricascare in zona retrocessione. Una mano potrebbe darla Mattia Destro.

L’attaccante dei rossoblù non solo ha trovato il gol ieri sera contro il Milan, ma si sta riconfermando quell’attaccante di qualche stagione fa. Destro è infatti andato sempre a segno nelle ultime tre presenze consecutive in Serie A. Una striscia così positiva non accadeva da marzo del 2014.