Milan a caccia di esterni: idea Deulofeu, resiste Groeneveld

Il Milan cerca un nuovo esterno d’attacco. Nel mirino dei rossoneri ci sono Deulofeu e Groeneveld: le ultime

Il Milan non ha ancora chiuso il suo calciomercato in entrata. Hakan Calhanoglu è stato blindato da Rino Gattuso ma i rossoneri continuano a cercare un nuovo esterno d’attacco offensivo che possa dare maggiori alternative al tecnico milanista in vista degli ultimi, decisivi, mesi della stagione per lanciare l’assalto al quarto posto. Il Milan segue Gerard Deulofeu, vecchia conoscenza rossonera, e continua a monitorare il profilo di Arnaut Groeneveld, esterno classe ’97, ko da ottobre ma pronto al rientro.

Sempre nel mirino Yannick Ferreira Carrasco ma l’esterno belga vuole uno stipendio importante e sarà difficile trovare un compromesso. Difficile anche arrivare a Deulofeu: una se­conda avventura rossonera è ostacolata dalla formula (il club di Pozzo, il Watford, non accetta prestiti) ma avrebbe senso, visto che il Diavolo cerca un attaccante esterno con quel­ le caratteristiche. Per questo i rossoneri monitorano ancora Arnaut Groeneveld del Bruges, olandese nel giro oranje, ha all’attivo un gol nella nazionale maggiore e uno in Champions. Il suo connazionale Bergwijn invece si allontana sempre più: il Psv non vuole venderlo a gennaio e ha detto no a un’offerta da 30 milioni di euro da parte del Bayern Monaco.