Il dg del Cagliari blocca Barella: «Rimane almeno altri sei mesi»

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha chiarito il futuro di Nicolò Barella che sarà in Sardegna per altri sei mesi

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il dirigente rossoblù ha chiarito, ancora una volta, l’intenzione della società sarda di non voler cedere Nicolò Barella a gennaio: «Continuiamo a parlarne, facciamo interviste e dichiarazioni ma evidentemente non riusciamo ad essere sufficientemente chiari: ribadiamo che rimarrà come minimo per i prossimi sei mesi, poi in estate si vedrà. Abbiamo ambizioni importanti, Nicolò va a mille in tutti gli allenamenti, è contento di essere al Cagliari e non è un nostro obiettivo quello di cedere Barella a gennaio»