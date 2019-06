Di Biagio: «È obbligatorio crederci, abbiamo le possibilità per farcela»

Alla vigilia della sfida decisiva con il Belgio nell’Europeo, Gigi Di Biagio parla dal ritiro dell’Italia U21: le parole in conferenza stampa

Domani l’Italia U21 conoscerà il suo destino nell’Europeo. Contro il Belgio sarà una gara decisiva, da dentro o fuori. Di Biagio, in conferenza stampa, ha parlato così.

BELGIO – «È obbligatorio crederci. Abbiamo tutte le possibilità per potercela fare. Il morale è oggi buono, domani sarà al massimo, siamo già ripartiti. È una grandissima squadra che stranamente è a 0 punti, non sarà una partita semplice. Abbiamo tante soluzioni, oggi valuterò le situazioni di un paio di giocatori per capire se possono esserci o meno. Io ci metterei la firma per giocare come contro la Polonia, migliorando ovviamente la precisione. Non dipenderà però dal numero di attaccanti in campo».

MORALE – «A me ci vuole poco per risollevarmi. Devo trasmettere ai ragazzi ma dagli sguardi vedo che loro vorrebbero giocare oggi. Sappiamo bene che dobbiamo vincere e aspettare quello che succede in Spagna-Polonia».