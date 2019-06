L’avventura di Di Biagio alla guida dell’Italia Under 21 finisce qua: ecco il riepilogo sui tre europei giocati

Di Biagio lascia l’incarico da CT dell’Italia Under 21. La delusione per la mancata qualificazione alla fase finale degli Europei giocati in patria è troppa. E così, si conclude anche il ciclo da allenatore degli azzurrini dell’ex centrocamista di Roma, Lazio e Inter.

Di Biagio aveva rilevato sulla panchina della nazionale Denis Mangia, nel luglio 2013. Il primo sucesso è la qualificazione all’Europeo del 2015 in Repubblica Ceca (ai playoff). Ma sarà antipasto di una tragedia, gli Azzurrini escono nella fase a gironi, fermati dalla sconfitta con la Svezia. L’Europeo del 2017 è quello del riscatto: ma gli Azzurrini si schiantano in semifinale contro la Spagna. L’ultima avventura, all’Europeo del 2019, è la storia che conosciamo tutti: una cocente eliminazione nel torneo giocato in casa.