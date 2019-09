Di Francesco: «Questa vittoria deve essere un punto di partenza»

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio Rai al termine del primo successo della Sampdoria in campionato

VITTORIA – «Vittoria entusiasmante? Sì, al di là del successo che è meritato per la prestazione entusiasmante dal punto di vista caratteriale, che era mancato in precedenza. La squadra ha avuto il merito di stare in partita sempre, dopo il gol abbiamo creato tanto, avremmo meritato di più ma va benissimo così. Deve essere un punto di partenza, non un punto di arrivo».

PUBBLICO – «Come le altre partite il pubblico ci è stato vicino, oggi li abbiamo trascinati di più. Loro vogliono impegno, credo se lo meritino perché sono un grande pubblico. Valutando le altre oggi il nostro obiettivo era trovare un punto di partenza. Avevamo fatto un’ottima mezz’ora con il Sassuolo poi siamo finiti dopo il gol, come a Napoli. La squadra deve trovare la capacità psicologica di stare in partita, anche il sistema di gioco sta migliorando»