Di Francesco nervoso: «Troppo turnover? La Juve ne ha cambiati 9, qualcosa vorrà dire»

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato al termine della sconfitta interna con la Fiorentina

Sesta sconfitta interna per la Roma. La Fiorentina è passata all’Olimpico con i gol di Benassi e Simeone ed Eusebio Di Francesco non ha gradito il ko. Il tecnico giallorosso ha analizzato così il ko interno contro i viola: «Abbiamo concesso poco, pochissimo, ma loro con tre tiri hanno fatto due gol e purtroppo le occasioni che abbiamo concesso sono state determinanti – dice a Sky Sport – Sono arrabbiato perché creiamo tante occasioni ma se non concretizzi poi fai fatica».

Il tecnico ha respinto le accuse per aver cambiato mezza squadra causa turnover: «Troppo turnover? La Juventus ne ha cambiati 9 contro il Benevento, qualcosa vorrà dire. E’ normale quando ci sono gare ravvicinate e torni alle 4 del mattino». Prosegue l’allenatore della Roma nella sua analisi sul match: «Siamo mancati in cattiveria anche quando hanno giocato i titolari. Abbiamo preso 4 gol a Barcellona ma abbiamo fatto una buona partita anche se fa quasi sorridere dirlo dopo un 4-1. Siamo mancati oggi in ciò che siamo mancati anche a Barcellona. Ci vuole più cattiveria. Corsa Champions? Tutto l’ambiente deve darci una mano, deve essere forte e reagire con convinzione».