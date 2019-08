Di Francesco: «Praet mi mancherà. La cessione della società…»

Eusebio Di Francesco ha parlato dopo l’amichevole con lo Spezia. Le sue parole su Praet e sulle questioni societarie

Dopo l’amichevole con lo Spezia, Di Francesco ha parlato di Praet e delle questioni della società.

PRAET – «Mi mancherà, interpreta il ruolo come pochi in Italia. Valuteremo quello che si dovrà fare sul mercato, sia in mezzo sia soprattutto davanti, dove abbiamo poche alternative».

SOCIETA’ – «Penso al campo e cerco di lavorare nel migliore dei modi, ma vorrei avere la serenità di capire quello che succederà».