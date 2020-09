Di Francesco: «Siamo su Godin e cercheremo di riprendere Nainggolan»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato del mercato in entrata dei sardi. Queste le sue parole

MERCATO – «Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Nandez e Joao Pedro? Aspettiamo altri innesti, ma credo che in questo momento debba dare solidità alla squadra, quindi Nahitan può giocare sia da mezzala che da esterno alto. Su Joao non voglio chiuderlo in un ruolo, voglio che si liberi di determinati movimenti e che si possa muovere anche in modo più individuale, sono convinto che possa fare molto bene in quel ruolo».