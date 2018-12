Spalletti imbattuto contro Di Francesco: tra i due trascorsi velenosi

Roma-Inter, sfida tra allenatori: Luciano Spalletti mai perdenti in un confronto diretto contro Eusebio Di Francesco. Velenosi tutti gli incroci tra i due tecnici dal 2005 in poi…

Ironico che Eusebio Di Francesco arrivi a giocarsi gran parte della propria permanenza sulla panchina della Roma proprio contro l’Inter dell’ex tecnico giallorosso Luciano Spalletti, ma nemmeno tanto. Al momento infatti le statistiche sono tutte dalla parte dell’allenatore nerazzurro che contro l’ex Sassuolo non ha mai perso: in cinque precedenti in totale tra i due, Spalletti è riuscito a trionfare per ben quattro volte, mentre solo in una occasione Di Francesco al massimo è riuscito a portare a casa il pareggio (lo scorso anno a San Siro). Quasi una beffa per l’attuale allenatore romanista, che proprio con Spalletti in passato si più volte incrociato in maniera anche piuttosto velenosa: tra i due non scorre buon sangue e questo non è di certo un segreto, guardando i precedenti.

Nel 2005 Di Francesco, da poco dismessi i panni di calciatore, era team manager della Roma con Spalletti allenatore: non ci fu mai simpatia e fu anche per tale ragione che, qualche mese dopo, Eusebio decise di lasciare la carica giallorossa per intraprendere una nuova carriera da tecnico. Due anni fa poi l’apice dello contro con il rivale toscano, approdato nuovamente sulla panchina giallorossa: in conferenza stampa, pubblicamente, Spalletti svelò pubblicamente che Di Francesco, allora allenatore del Sassuolo, si era proposto alla dirigenza romanista per prenderne il posto la stagione successiva. Secondo i tifosi della Roma quella di Luciano fu solo una scusa per mollare il timone ed accasarsi all’Inter, con cui aveva già un mezzo accordo. Qualche tempo dopo però Di Francesco venne però davvero annunciato come nuovo allenatore giallorosso.