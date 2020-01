Il difensore del Napoli Di Lorenzo ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Lazio – VIDEO

Il Napoli ha conquistato un’importante vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, aggiudicandosi la qualificazione alle semifinali per affrontare la vincente tra Inter e Fiorentina.

A commentare la vittoria ottenuta con i biancocelesti è Giovanni Di Lorenzo: «Possiamo mettere in difficoltà chiunque, ripartiamo così in campionato», ha detto il difensore azzurro in zona mista.