Diagne Hellas Verona, intesa vicina: colpo a sorpresa degli scaligeri?

Possibile colpo di mercato in attacco per l’Hellas Verona. Intesa vicina per l’ex Juventus Mbaye Diagne: le ultime

Il Verona cerca un nuovo attaccante. Nel mirino ci sono Stepinski e Babacar ma spunta un nome a sorpresa: i gialloblù avrebbero messo nel mirino l’ex Juventus Mbaye Diagne, 27enne del Galatasaray con cui l’anno scorso ha vinto la classifica dei cannonieri.

Secondo Tuttosport, il giocatore è vicinissimo al Verona: sarebbe infatti stato raggiunto un accordo per il prestito oneroso a 2,5 milioni con opzione di riscatto e domani, nell’ultimo giorno utile, l’attaccante senegalese è atteso in Italia per formalizzare l’accordo.