Diallo PSG: come mai Tuchel lo ha voluto

Analisi tattica su Abdou Diallo, nuovo giocatore del PSG di Tuchel. E’ un difensore moderno, seppur con margini di miglioramento

Rispetto ai fasti delle ultime sessioni di mercato, il PSG sta facendo acquisti oculati e funzionali a poco prezzo. Dopo Sarabia, è stata la volta di Abdou Diallo, ingaggiato dal Borussia Dortmund di Favre.

Diallo è veloce in campo aperto, anche se non sempre è sufficientemente deciso sui contrasti. Inoltre, quando la propria squadra si schiaccia, soffre sui cross. Il difensore francese è un ottimo prospetto, fa bene in squadre che mantengono una linea alta e che effettuano un prolungato possesso dal basso. Insomma, doti che ben si sposano con Tuchel.