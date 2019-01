Il Milan non pensa solo a Piatek. Il club rossonero ha fatto un tentativo anche per Amadou Diawara del Napoli: le ultime

Piatek è la priorità per il calciomercato del Milan ma non è l’unico colpo in canna per i rossoneri. Il club rossonero infatti cerca anche un nuovo centrocampista centrale da affiancare a Kessié e Bakayoko e pensa ad Amadou Diawara. Il classe ’97 del Napoli vorrebbe giocare con maggiore continuità e nelle scorse settimane avrebbe manifestato il suo malessere. Il giocatore però è tenuto in alta considerazione da Carlo Ancelotti e non dovrebbe partire nel corso del calciomercato di gennaio.

Secondo Sky Sport, il Milan ha chiesto al Napoli il prestito con diritto di riscatto del centrocampista classe 1997, formula però rifiutata dal club del presidente De Laurentiis. Resta adesso da capire se il Milan insisterà provando magari a cambiare formula, oppure se abbandonerà la pista, andando magari su un altro centrocampista. I rossoneri, nel corso di questo mercato, hanno provato a convincere il Sassuolo a lasciar andare Stefano Sensi e Alfred Duncan, sempre con la stessa formula ma anche in questo caso i neroverdi hanno detto di no. Difficile fare mercato per Leonardo e Maldini tenendo bene a mente i limiti del Fair Play Finanziario.