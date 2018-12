Di Carlo: «Lo Spezia può e deve dare qualcosa in più»

Le parole di Mimmo Di Carlo, tecnico dello Spezia, al termine del match di Serie B, pareggiato contro il Pisa di Gennaro Gattuso

Mimmo Di Carlo, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni a seguito del match di Serie B pareggiato in casa del Pisa: «Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Noi avremmo dovuto alzare i ritmi sin da subito e lo dimostra una ripresa nella quale abbiamo dato spazio a sovrapposizioni e agli inserimenti, cominciando così a mettere pressione al Pisa, cosa che non era avvenuta nel primo tempo»

IL TECNICO CONTINUA – «Naturalmente pretendo uno Spezia che può e deve dare qualcosa in più, per vincere sfide come queste. Oggi le difese hanno avuto la meglio, non abbiamo vinto perché non siamo stati bravi a servire le punte. Pertanto, accettiamo questo punto e guardiamo avanti, alla prossima sfida contro il Vicenza, ultimo impegno dell’anno».