Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato del possibile trasferimento di Diego Costa al Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente dell’Atletico Madrid ha voluto fare chiarezza sulla vicenda riguardante Diego Costa.

L’attaccante spagnolo è stato accostato al Napoli. Ecco le sue parole: «Non so se interessa al Napoli però so che resterà con noi». Con queste dichiarazioni, il presidente dell’Atletico ha tolto dal mercato il centravanti.