Godin Cagliari, un taglio dell’ingaggio può cambiare il futuro

Godin non ha intenzione di lasciare il Cagliari ma potrebbe essere proprio una sua decisione a porre il lieto fine alla vicenda

Diego Godin non ha alcuna intenzione di lasciare il Cagliari a cui è legato da un altro anno di contratto ma potrebbe essere proprio una sua “drastica” decisione a porre il lieto fine a un braccio di ferro con la società che dura da mesi. Secondo La Nuova Sardegna, infatti, il difensore della Celeste ha il suo futuro tra le sue mani e per restare in rossoblù avrebbe di fronte due possibilità: accettare la riduzione del suo lauto ingaggio oppure spalmarlo in più anni in modo da non mettere in difficoltà le casse del Cagliari.

Tutto dipende da Godin, i tifosi continuano a sperare nella sua permanenza.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM