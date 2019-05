L’amministratore Delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha commentato le dimissioni di Leonardo da direttore generale dell’area tecnico-sportiva

Insieme al comunicato che ha di fatto sancito la separazione ufficiale tra Leonardo e il Milan, sono arrivate anche le parole di Ivan Gazidis.

L’Amministratore Delegato dell’AC Milan ha dichiarato le seguenti parole: «Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata. Gli auguro il meglio per il futuro».