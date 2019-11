Dimissioni Miccichè, Marotta: «Ha svolto un ottimo lavoro. Siamo dispiaciuti»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato all’ANSA delle dimissioni di Gaetano Miccichè

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter e consigliere federale, ha parlato all’ANSA delle dimissioni di Gaetano Miccichè. Le parole del dirigente nerazzurro.

«Le dimissioni di Miccichè da presidente della Lega hanno trovato tutti noi impreparati e dispiaciuti, anche perchè gli riconosciamo l’ottimo lavoro svolto in questi 19 mesi. Capiamo però anche il ruolo del presidente federale Gravina che deve vigilare sull’andamento e il buon funzionamento delle Leghe ma sono certo che la Serie A sarà in grado di ricompattarsi ed esprimere un nome già per il 2 dicembre»