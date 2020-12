Dinamo Kiev, Lucescu: «Juve, la nostra finale è contro il Ferencvaros»

Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la Juve. Le sue parole

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, è stato intervistato da Tmw. Le sue parole sulla sfida contro la Juve e non solo.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

LA GARA – «Sarà una partita difficile per noi. La Juve si è già qualificata agli ottavi, ma avrà bisogno di altri tre punti per giocarsi la finale per il primo posto contro il Barcellona all’ultima giornata. La nostra finale, però, non è certo la gara di domani».

FERENCVAROS – «Per noi l’Europa League sarebbe una bella vetrina. Alleno una squadra giovane, a Torino proveremo a fare del nostro meglio e lasciare il segno, ma in testa abbiamo già la sfida con gli ungheresi. Come potrei negarlo? Saremo onorati di giocare in uno stadio così importante come l’Allianz Stadium, seppur senza pubblico e in un periodo difficile, ma la partita da vincere a tutti i costi per la mia Dinamo Kiev è fra una settimana».