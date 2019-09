La Sampdoria ha ricevuto un’offerta importante dalla Dinamo Mosca per Gabbiadini. Le ultimissime

Manolo Gabbiadini nel mirino della Dinamo Mosca. Il club russo pensa all’attaccante della Sampdoria per rinforzare l’attacco e ha offerto 12 milioni di euro per il giocatore di Di Francesco.

Secondo Sky Sport però, i blucerchiati hanno però rifiutato perché puntano sull’attaccante che vuole rimanere in Liguria. Affare che, salvo sorprese, non è destinato ad andare in porto.