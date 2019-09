Dinamo Zagabria Atalanta: la prestazione monstre di Dani Olmo

Dani Olmo ha disputato una prova sublime in Dinamo Zagabria-Atalanta. Il talento spagnolo ha fatto la differenza

L’esordio dell’Atalanta in Champions League si è tradotto in un incubo. Tra i protagonisti del trionfo della Dinamo Zagabria c’è Dani Olmo: il talento spagnolo ha letteralmente trascinato la formazione croata.

Dani Olmo vs Atalanta 35 passes

83% pass accuracy

10 dribbles won

2 shots

4 tackles won

3 clearances

1 aerial won Atalanta defenders won't forget him for a long, long time. Another show by Spanish wonderkid. pic.twitter.com/N3ch1ZOxHL — FootballTalentScout (@FTalentScout) September 18, 2019

Partendo da una posizione larga a sinistra ha fatto la differenza. Impressionante la cifra di 10 dribbling vinti, così come notevole il suo apporto in fase di non possesso: 4 tackle vinti. Non stupisce che le grandi d’Europa siano interessate a lui.