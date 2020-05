Diretta Instagram Vieri Chiellini: «Balotelli mi ha sorpreso. Infortunio? Vi racconto…»

Giorgio Chiellini ha parlato in una lunga diretta Instagram con Christian Vieri: queste le parole del capitano della Juve

INFORTUNIO – «Questi due mesi mi hanno aiutato a recuperare. Il ginocchio sono al 90% della condizione. A febbraio ancora non stavo bene ma avevo tanta voglia di recuperare. Neanche Davide (Lippi, l’agente) sapeva nulla. Era in montagna quando ha saputo che ero tornato in campo».

CR7 – «Quest’anno il problema al ginocchio lo ha tenuto un po’ fermo nonostante una media di oltre un gol a partita. Rimane un cecchino, ha cambiato modo di giocare ma gioca sempre. Nelle grandi sfide si esalta sempre. Lo vedi di sempre nel pre-partita di Champions, l’anno scorso ogni volta che c’era la Champions sente arrivare la manifestazione più importante».

BALOTELLI – «Mi ha sorpreso piacevolmente questa sua assunzione di responsabilità da persona intelligente».