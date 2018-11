La Roma corre ai ripari e Monchi punta tre rinforzi. Calciomercato Roma: nel mirino Dolberg, Rodrigo Caio e van de Beek ma c’è concorrenza

Il Milan e la Roma sono pronte a darsi battaglia sul mercato. A gennaio i giallorossi puntelleranno la rosa di mister Di Francesco con un rinforzo per reparto. Sono tre gli obiettivi della società giallorossa, stando al Corriere dello Sport: il direttore sportivo Monchi ha messo nel mirino il difensore RodrigoCaio, il centrocampista Donny van de Beek e l’attaccante KasperDolberg. Per i primi due ci sarà da lottare con tanti club, in particolare con il Milan. I rossoneri seguono il brasiliano (costa 10 milioni ma il Milan, almeno per ora, non sembra intenzionato ad affondare il colpo) e il centrocampista classe ’97 dell’Ajax (su quest’ultimo ci sono anche tanti altri club).

Donny van de Beek, centrocampista dell’Ajax, è assistito da MinoRaiola che con Monchi ha un rapporto diretto e buono, considerato l’acquisto, proprio dall’Ajax, di Justin Kluivert. La Roma, dopo l’affare Justin, ha ottimi rapporti con i Lancieri e potrebbe bussare alle porte degli olandesi non solo per van de Beek ma anche per Kasper Dolberg. L’attaccante danese ha segnato 5 gol in 8 gare di Eredivisie ed è ancora a secco in Champions League. Il centravanti classe ’97 sembra essere uscito un po’ dai radar dei grandi club ma Monchi è pronto a scommettere su di lui: molto dipenderà dall’andamento di Schick nel prossimo mese.