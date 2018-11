Donadoni svela: «Nessuna cena con Leonardo. Futuro? Tanti contatti. In A…»

Roberto Donadoni è pronto a tornare in pista dopo l’addio al Bologna. Le sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro

Roberto Donadoni attende la giusta chiamata per ripartire. Il tecnico, ex Bologna, ha parlato del suo futuro. L’allenatore è stato accostato alla Roma ma soprattutto al Milan e avrebbe incontrato a cena i dirigenti rossoneri ma ha smentito l’incontro ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Mai parlato con loro. Ho sentito addirittura di una cena con la dirigenza, niente di vero». Poi sul possibile approdo sulla panchina del Giappone, ormai sfumato: «Ho assistito a 6 partite della J1 League, volevo conoscere il loro calcio. Interesse reciproco, ma non siamo arrivati a un passo dalla firma. Poi la Federazione ha optato per una soluzione interna per il ruolo di c.t.».

Donadoni, da buon bergamasco, ha strizzato l’occhio all’Atalanta («Sarebbe bello, significherebbe chiudere un meraviglioso cerchio iniziato da calciatore») e ha parlato del futuro: «Qualche proposta è arrivata, anche dalla Francia, ma attendo quella giusta. Nazionale o club, Serie A o estero, non chiudo a nulla. Mi piace la Bundesliga, ma la Premier è ciò che mi stuzzica maggiormente. Spero di rientrare presto». Chiosa sul mancato approdo in Nazionale, prima di Ventura: «Facile parlare a posteriori. All’epoca (prima di Ventura, ndr) decisi di declinare nonostante il progetto tecnico e un’offerta economica migliore. Mai considerato il denaro una priorità, al contrario del lavoro con il Bologna che non volevo interrompere».