Gattuso contro il giornalista: «Su Gigio hai detto una str…» – VIDEO

Un veemente Gennaro Gattuso dopo Milan-Torino difende Gigio Donnarumma, autore di alcune parate decisive, dalle “accuse” tecniche di un giornalista nella conferenza stampa…

Uno scialbo 0 a 0 quello rimediato ieri dal Milan contro il Torino che però, tutto sommato, ha mostrato anche qualcosa di positivo: l’ottima prestazione messa in campo da Gigio Donnarumma, che ha più volte sventato la rete granata evitando ai suoi una cocente sconfitta. L’argomento del giorno in casa rossonera è probabilmente questo e se ne è parlato anche subito dopo il match, in conferenza stampa, quando l’allenatore milanista Gennaro Gattuso ha risposto a una domanda diretta di un giornalista in sala, che gli chiedeva appunto conto della prestazione dell’estremo difensore. Tra le altre cose però, il giornalista in questione ha evidenziato una carenza di Donnarumma: quelle relative alle uscite alte che qualche volta, nel recente passato, sono costate piuttosto caro al Milan.

Non di sicuro ieri però. Di più: secondo Gattuso la prestazione di Donnarumma sarebbe stata quasi perfetta. Per questo, alla domanda del giornalista, Ringhio si è leggermente alterato: «Dopo una partita così mi hai fatto la domanda sulle uscite di Donnarumma – le parole del tecnico in conferenza al giornalista – . Invece di dire che Donnarumma ha salvato il risultato e ha fatto un miracolo, tu stai là a dire che deve migliorare sulle uscite, ma stai buono… ma fai il bravo… ma fai il bravo… ma fai il bravo». La discussione continua poi ancora per qualche secondo, con Gattuso che incensa la difesa rossonera per come ha protetto la porta. Il finale è in deciso stile da Ringhio, appunto: «Ti rispondo in conferenza mercoledì se ci sei, voglio andare a vedere le uscite, perché secondo me hai detto una stronzata, sono convinto». Non dovremo aspettare molto per sapere.