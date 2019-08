Donnarumma Psg, Leonardo si fa avanti con i rossoneri per il portierone classe 1999: il Milan ha fissato il prezzo

Il Psg è tornato alla carica per l’estremo difensore rossonero Donnarumma. Secondo La Repubblica, infatti, Leonardo avrebbe avanzato un’offerta al Milan, ritenuta però ancora troppo bassa.

I vertici rossoneri, infatti, avrebbero fissato un prezzo per il loro talento classe 1999. Che non si muoverà da Milanello per meno di 55 milioni di euro. Il Psg è avvertito.