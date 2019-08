Donnarumma Psg, si riapre la pista? Decisivo l’addio di Trapp

Donnarumma Psg, l’addio di Trapp riapre la pista francese per il portiere. Ma tutto dipende dall’eventuale cessione di Neymar

Kevin Trapp lascerà il Psg e questo può innescare una serie di conseguenze. Il club di Al Khelaifi necessiterà quindi di un altro portiere ed è per questo che può riaprirsi la pista che porta a Gigio Donnarumma.

La Gazzetta dello Sport non etichetta come semplice la trattativa, poiché per l’acquisto del classe ’99 i parigini avrebbero bisogno di molta liquidità di cui al momento non dispongono. Se invece la cessione di Neymar dovesse compiersi, ecco che il Psg potrebbe andare all’attacco del portiere.