Eder trova squadra e dopo l’avventura in Cina al Jiangsu sarebbe a un passo dal San Paolo in Brasile

Dopo lo scioglimento dello Jiangsu, Eder lascia la Cina e si prepara a cambiare ancora continente e volare in Brasile. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, l’attaccante ex Inter avrebbe raggiunto l’accordo con il San Paolo per le prossime due stagioni.

Eder ritrova così un altro ex nerazzurro ed ex “cinese”, ovvero Joao Miranda. Entrambi giocheranno sotto la guida di Hernan Crespo.