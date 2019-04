La Juventus può cedere Douglas Costa al termine della stagione. PSG, Manchester City e United sulle sue tracce

Nuova avventura all’estero per Douglas Costa? L’esterno brasiliano non sta disputando una grande stagione con la maglia della Juventus e potrebbe cambiare aria. Il calciatore ex Bayern Monaco, riscattato per 46 milioni di euro, ha molto mercato all’estero e la Juve sta pensando seriamente di cederlo in estate. Sulle sue tracce, secondo Tuttosport, ci sono Psg, Manchester City e Manchester United.

E’ corsa a tre per Douglas. La Juve è pronta a parlare della cessione per almeno 50 milioni di euro. I bianconeri, che la scorsa estate avevano detto no a offerte da 80 milioni di euro, devono abbassare il tiro dopo le recenti uscite, in campo e fuori, del giocatore. Guardiola lo vorrebbe nuovamente al City ma attenzione anche ai movimenti del Paris Saint-Germain e del Manchester United. Sarà corsa a tre per il giocatore brasiliano della Juventus.