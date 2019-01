Douglas Costa non è incedibile: sirene dalla Premier per il brasiliano

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa nel prossimo mercato estivo. Sul brasiliano il pressing del Manchester United

La Juventus può cedere Douglas Costa. Ci si aspettava tanto dal folletto brasiliano in questa stagione ma nella prima parte ha deluso le attese. Il giocatore, tra squalifiche e infortuni, non ha trovato continuità e ora spera di riscattarsi in questa seconda parte di stagione. Il giocatore in estate è finito nel mirino del Manchester City che ha offerto 80 milioni di euro per regalarlo a Guardiola ma la Juventus, che lo aveva appena riscattato dal Bayern per 46 milioni di euro, ha rifiutato la proposta.

Il club bianconero però potrebbe cambiare idea in estate. Il giocatore brasiliano piace ancora a Manchester ma allo United. Il club inglese potrebbe rivoluzionare la rosa e potrebbe puntare sul brasiliano della Juventus (nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile scambio con Paul Pogba). Lo United segue Douglas e potrebbe presentare un’offerta ma ci vorranno almeno 60-70 milioni per convincere la Juventus. Il giocatore ex Bayern è chiamato a una seconda parte di stagione importante e anche da questa dipenderà il suo futuro. Per la Juve però non sembra più essere cedibile: Douglas può cambiare maglia tra qualche mese.