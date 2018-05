Douglas Costa verrà riscattato dalla Juventus. Il brasiliano, attualmente del Bayern Monaco, diventerà bianconero per quaranta milioni – 25 maggio, ore 10.50

Nuovi aggiornamenti sul fronte Douglas Costa. La Juventus riscatterà il giocatore per 40 milioni di euro ma attenzione alle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra. Secondo il Sun, i Red Devils faranno un tentativo per il giocatore brasiliano. Il brasiliano verrà riscattato dalla Juventus che potrebbe poi metterlo sul mercato per una clamorosa plusvalenza: lo United avrebbe pronta un’offerta da 85 milioni per l’ex Bayern. Mourinho farà un tentativo ma difficilmente troverà la strada aperta: la Juve punta tanto su Douglas e, come confermato da Marotta, non lo lascerà andare.

Douglas Costa priorità: la Juventus lo riscatta dal Bayern – 25 maggio, ore 9.50

La Juventus ha in mente il primo colpo di calciomercato, si chiama Douglas Costa. passerà dal riscatto del brasiliano gran parte sia della prossima sessione di trattative sia della pianificazione in vista della stagione 2018-19. Dopo l’exploit nella seconda parte del 2017-18, il sudamericano è diventato un giocatore fondamentale per il gioco di mister Allegri. Con la conferma del livornese, inoltre, è tornato al centro del progetto proprio Costa. Le sue accelerazioni e la sua tecnica saranno una delle basi per la prossima annata juventina, in cui Costa sarà protagonista assieme a Paulo Dybala.

Pare strano, ma attualmente Costa è un calciatore del Bayern Monaco. Al club bavarese verranno versati quaranta milioni di euro, somma che andrà ad aggiungersi ai sei milioni già messi a bilancio per la cessione temporanea la scorsa estate. Così facendo, la Juve si prenderà il cartellino di Douglas Costa e lo blinderà. Non è mai stato in discussione il suo riscatto, anche se a inizio stagione c’era stata qualche perplessità sul suo conto. Poi si è abituato alla Serie A ed è diventato il calciatore esplosivo che i tifosi della Juventus hanno imparato ad apprezzare.