Giacomo Drago, portiere della Primavera del Genoa, commenta il successo appena conquistato in Coppa Italia contro l’Empoli

Il Genoa Primavera passa il turno e prosegue la sua avventura in Coppa Italia dopo la vittoria ai rigori contro l’Empoli. Va riconosciuto, tra gli altri, il merito di Giacomo Drago, decisivo ai calci di rigore.

«E’ stata una reazione da Genoa. Torino? Andiamo là per giocarcela», sottolinea l’estremo difensore in zona mista, che guarda già alla prossima sfida. Il prossimo avversario dei rossoblù in Coppa Italia sarà l’Entella.