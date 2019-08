Dragowski: «Ho rinnovato fino al 2023, voglio fare una grande stagione»

Dragowski rinnova con la Fiorentina e si prepara a diventare il portiere titolare del club viola. Le parole del giocatore

Inizia una nuova era viola, anche per Dragowski. Il portiere è intervenuto in conferenza stampa per annunciare il suo rinnovo fino al 2023 e raccontare le sue emozioni dopo la firma con la Fiorentina.

«Sono molto contento che arriva il mio momento alla Fiorentina. Sceglie il mister chi sarà titolare ma lavorerò duro per ripagare la fiducia di tutti. Voglio ringraziare il club per il rinnovo e per il nuovo ruolo. Lavorerò come non mai. Da quando ho parlato col direttore mi ha detto che aveva fiducia in me e io ho avuto sempre in testa la voglia di fare una grande stagione qui. Mi preparo al meglio. Ho scelto la Fiorentina e la Fiorentina ha scelto me, sono molto contento» ha dichiarato il portiere.