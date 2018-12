Dramma Vicenza: Alex Dell’Amico operato per anomalia cardiaca

Dramma Vicenza: Alex Dell’Amico, portiere della squadra veneta, costretto ad una operazione per una anomalia coronaria cardiaca. Le ultimissime

Dramma Vicenza. Alex Dell’Amico, portiere del Vicenza, sta portando avanti una battaglia che non ha a nulla a che vedere con il calcio. Il portierino, come comunicato dal club veneto, è stato operato mercoledì scorso per una anomalia congenita di una coronaria cardiaca.

IL MESSAGGIO – Questo il messaggio del club biancorosso: «Il Presidente Alfredo Pastorelli, tutti i soci del Vicenza Calcio e della Vi.Fin, i dirigenti del Club, l’allenatore Franco Lerda, lo staff tecnico e i compagni di squadra, oggi più che mai, si uniscono alla lotta che il nostro portiere, Alex Dell’Amico, sta portando avanti. Mercoledì scorso, al Policlinico di San Donato Milanese, Alex è stato operato per un’anomalia congenita di una coronaria cardiaca, un intervento diretto e coordinato dall’équipe medica del professor Alessandro Frigiola. Un’operazione delicatissima, unica per un ragazzo così giovane. Che con grande coraggio e determinazione si è sottoposto a questo ostacolo che la vita e il destino gli hanno messo davanti. Ma noi, oggi, siamo tutti con Alex, perché lo vogliamo rivedere prestissimo al “Menti” a lottare e gioire insieme ai suoi compagni. Forza Alex, siamo tutti con te!».