Drogba: «Kjaer un eroe, ha salvato la vita a Eriksen. E’ più grande del calcio»

Didier Drogba ha ringraziato Simon Kjaer in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro. Le sue dichiarazioni

Didier Drogba, dal palco della cerimonia di premiazione per il Pallone D’Oro, ha ringraziato Simon Kjaer per quanto fatto con la maglia della Danimarca, quando andò a soccorrere Eriksen.

DICHIARAZIONI – «Per me sarebbe molto importante salutare una persona che ha significato molto per me. Quest’uomo è un eroe, è più grande del calcio, più grande di me e di noi: Simon Kjaer, che ha salvato la vita a Christian Eriksen».