Due anni senza Mondonico: «Sono sempre stato leale, incapace di fingere soprattutto quando si parla di pallone»

Una persone leale, innanzitutto. Di sani e genuini valori, che ha cercato di diffondere fino alla fine. Fino a due anni fa, quando Emiliano Mondonico se n’è andato lasciando un grande vuoto.

«Sono sempre stato uno leale, non sono capace di fare finta. Il pallone è il compagno della mia vita, non posso far finta a maggior ragione quando parlo di lui. Il pallone ha bisogno di riflessione, non è di chi alza la voce», amava raccontare.