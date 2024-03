Dugarry contro Mbappé: «Quello che fa è uno scandalo» - Calcio News 24

Dugarry, ex giocatore del Psg, ha parlato a RMC Sport del caso Mbappé e della situazione di Luis Enrique

LUIS ENRIQUE – «Per la prima volta al PSG, un allenatore ha le palle per toglierlo, perché non sta bene. Non credo che gli piacciano le sue qualità e il suo atteggiamento in campo. Luis Enrique, è un peccato, ma è sempre provocatorio. Quello che mi sconvolge sono le sue spiegazioni. Tre mesi e non ha in programma nulla. La tua squadra sta meglio senza Mbappé? Mostracelo».

MBAPPE‘ – «Quello che sta facendo Mbappé è uno scandalo. È il capitano della squadra, il capitano della nazionale francese, non deve comportarsi così. Luis Enrique ha il diritto di rimuoverlo, ma non è obbligato a farlo. Quello che ha fatto, i selfie, il giro della vittoria, cos’è questo circo? Che sciocchezza è questa?»