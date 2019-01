Duvan Zapata da record. L’attaccante dell’Atalanta ha realizzato 4 gol realizzati a Frosinone. Vale già 40 milioni

Duvan Zapata non ha mai segnato più di 13 gol in stagione (record personale raggiunto in Argentina all’Estudiantes) ma quest’anno il colombiano si è già superato. Il suo record di gol italiano lo aveva raggiunto lo scorso anno a Genova, con la maglia della Sampdoria (11 reti in campionato) ma quest’anno, alla prima annata con Gasperini, Zapatone ha già battuto ogni record personale. Il centravanti dell’Atalanta ha realizzato un poker al Frosinone, salendo a quota 14 gol in campionato, diventando capocannoniere insieme a Cristiano Ronaldo (atteso domani dalla sfida contro il Chievo Verona), e va in rete da 7 gare consecutive (1 gol fino a novembre, poi 13 da dicembre a quest’oggi).

Zapata, che aveva già realizzato una tripletta in questa stagione, si è superato e ha firmato il suo primo poker italiano. E adesso quanto vale l’attaccante dell’Atalanta? Il Milan sta per acquistare Piatek che ha realizzato 13 reti in questo campionato e lo pagherà attorno ai 40 milioni di euro. Il centravanti colombiano, classe ’91, potrebbe avere lo stesso valore. Sul giocatore si è già mossa l’Inter, che vorrebbe ingaggiare l’ex centravanti del Napoli per affiancarlo a Mauro Icardi e a Lautaro Martinez. Intanto se lo godono l’Atalanta, Gasperini e anche i fantacalcisti che hanno puntato su di lui.