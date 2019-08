Dybala, dietrofront dei bianconeri: il Tottenham si allontana

Dybala, dietrofront della società bianconera. L’argentino tolto dal mercato dalla Juve, sfuma la possibilità di vederlo al Tottenham

Continui ribaltoni nella situazione che riguarda Paulo Dybala. Fino alla tarda mattinata di giovedì 8 agosto sembrava che il matrimonio tra l’argentino e il Tottenham dovesse compiersi entro il pomeriggio. Adesso la BBC riporta che la Juve ha fatto un dietrofront.

Secondo l’emittente inglese, i bianconeri avrebbero definitivamente chiuso le porte a una qualsiasi cessione dell’attaccante, che quindi rimarrà in bianconero anche la prossima stagione. Notizia confermata anche dal giornalista di Sky Fabrizio Romano, che oltre tutto riporta come non si sia trovato l’accordo sui diritti d’immagine.