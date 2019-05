L’Atletico Madrid, forte dei 120 milioni derivanti dalla cessione di Griezmann, punterà uno tra Dybala e Icardi

L’addio di Griezmann all’Atletico Madrid può sconvolgere il mercato (nonostante non sia ancora iniziato) e creare un valzer di punte a livello mondiale. Il francese è promesso sposo al Barcellona che pagherà la corposa clausola rescissoria (120 milioni) ai Colchoneros.

La squadra di Simeone si ritroverà, in questo modo, con una punta di primissimo livello in meno ma con 120 milioni in più. Come investirli? La risposta è facile. I primi due obiettivi dell’Atletico Madrid giocano in Serie A, rispettivamente alla Juve e all’Inter. Paulo Dybala e Mauro Icardi, infatti, sono i principali indiziati per rimpiazzare il fantasista francese all’Atletico.

La Joya, in caso di permanenza di Allegri, ha già le valigie in mano. Idem dicasi per l’argentino nerazzurro che dopo la travagliatissima stagione appena vissuta non vede l’ora di cambiare aria. Madrid-Torino-Milano, un triangolo che presto si potrebbe incendiare.