Dybala centenario: la Joya ha già fatto meglio di Del Piero

Paulo Dybala è pronto a scendere in campo per la 100ª volta in Serie A con la maglia della Juventus. E ora vuole l’assist per Cristiano Ronaldo

Anche un assist può cambiare una vita! Paulo Dybala, se dovesse scendere in campo al Tardini di Parma, collezionerebbe la presenza numero 100 in Serie A con la maglia bianconera. Un traguardo importante per la Joya che è rimasto in panchina per tutta la gara contro la Lazio ma che adesso punta al riscatto contro il Parma. Paulo rischia di diventare un equivoco tattico per la nuova Juventus di Max Allegri e lo stesso calciatore vuole scongiurare questo pericolo.

A Parma, salvo sorprese, Paulo tornerà titolare e centrerà il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la Juventus. Paulo vuole continuare a stupire e a lasciare il segno e spera di trovare la giocata decisiva per mettere in moto Cristiano Ronaldo, a secco dopo due giornate di campionato. In 99 partite di A in bianconero ha segnato 52 volte. Se poi si aggiungono assist e passaggi smarcanti, ha preso parte attiva a 73 gol in totale. Numeri leggermente inferiori a due grandi 10 del passato, Platini (59 gol in 100 gare) e Roberto Baggio (57 reti), lontano anni luce da Sivori (74 gol) ma avanti rispetto al giovane Alessandro Del Piero che si è fermato a 32 nello stesso numero di gare. Numeri importanti per Paulo che ha vinto 74 delle 99 sfide giocate, numeri impressionanti: Sivori è secondo con 66 successi.